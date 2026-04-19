Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Fichtenau, Handtaschenraub in Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Handtasche entrissen

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr wurde einer 20-Jährigen auf dem Haalplatz durch einen bislang unbekannten Täter die Handtasche entrissen. Durch ihre Hilferufe wurden drei junge Männer, aus Syrien und Afghanistan stammend, aufmerksam und verfolgten den Täter. Den drei Helfern gelang es, die Handtasche zurück zu erlangen. Dabei bekam einer der Männer einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch er leicht verletzt wurde. Der unbekannte Täter konnte flüchten, da mehrere Personen dazu kamen, die die drei Helfer von ihm wegdrängten. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- dunkelblaue Jeans - Schwarzer Kapuzenpulli; Kapuze in das Gesicht gezogen - ca. 1,80m - ca. 20-25 Jahre alt - vermutlich etwas dunklerer Teint, südländisch

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 4000, erbeten.

Fichtenau: Motorradfahrer gestürzt

Kurz nach 11:30 Uhr stürzte am Samstag ein Motorradfahrer in Fichtenau. Der 37-jährige war von Rechenberg in Richtung Matzenbach unterwegs, als er auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell