Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 17.01.2026 kam es zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr im Etzelweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Besitzer eines weißen BMW X4 mit schweizer Kennzeichen parkte sein Fahrzeug im Etzelweg zwischen den Einmündungen Gleiwitzstraße und Masurenstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden in Höhe von ca. EUR 200 beim Vorbeifahren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

