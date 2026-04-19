Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Rosengarten: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Bereits seit Freitagabend wird ein 21-Jähriger aus Rosengarten/Rieden vermisst. Sein Pkw konnte am Samstag auf einem Feldweg zwischen Rieden und Sanzenbach aufgefunden werden. Von dem 21-Jährigen fehlt nach wie vor jede Spur.

Eine Absuche des Bereichs mit Rettungssuchhunden verlief bereits erfolglos. Deswegen ist zur Unterstützung der Suchmaßnahmen derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der vermisste 21-Jährige ist ca. 180 cm groß, schlank und hat kurze blonde Haare. Vermutlich trägt er eine scharze Jeans und einen schwarzen Pullover.

Hinweise, die zum Auffinden des 21-Jährigen führen könnten, werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 4000, erbeten.

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