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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Rosengarten: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Bereits seit Freitagabend wird ein 21-Jähriger aus Rosengarten/Rieden vermisst. Sein Pkw konnte am Samstag auf einem Feldweg zwischen Rieden und Sanzenbach aufgefunden werden. Von dem 21-Jährigen fehlt nach wie vor jede Spur.

Eine Absuche des Bereichs mit Rettungssuchhunden verlief bereits erfolglos. Deswegen ist zur Unterstützung der Suchmaßnahmen derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der vermisste 21-Jährige ist ca. 180 cm groß, schlank und hat kurze blonde Haare. Vermutlich trägt er eine scharze Jeans und einen schwarzen Pullover.

Hinweise, die zum Auffinden des 21-Jährigen führen könnten, werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 4000, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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