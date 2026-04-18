PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, 12:30 Uhr bis Freitag, 17.04.2026, 09:50 Uhr wurde in der Seestraße ein geparkter Dacia Duster mit einem unbekannten Werkzeug auf der gesamten Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen und bittet diese um Meldung unter 0711 57720.

Fellbach: Unfall mit Motorradfahrer

Am Freitag gegen 17:50 Uhr fuhr ein 48-jähriger BMW-Fahrer auf der Rommelshauser Straße in Richtung Rommelshausen. Er musste verkehrsbedingt bremsen, was ein dahinter fahrender 63-jähriger Suzuki-Kraftradfahrer zu spät bemerkte. Er fuhr hinten auf und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Winnenden-Schelmenholz: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag, 21:00 Uhr bis Freitag, 19:20 Uhr wurde in einer 90-Grad-Kurve in der Linsenhalde ein geparkter Renault bei einem Unfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer rangierte dort auch über die angrenzende Wiese und touchierte dabei den ordnungsgemäß geparkten Renault. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese um Meldung unter 07195 6940.

Winnenden: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 17:35 Uhr fuhr eine 65-jährige Peugeot-Fahrerin vom Parkplatz eines Pflegeheims in der Forststraße über den Gehweg auf die Fahrbahn. Hierbei übersah sie einen, auf dem Gehweg fahrenden 10-jährigen Radfahrer. Auch dieser konnte, vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, bei welchem er leicht verletzt wurde. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 11:49

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Blaufelden: Unfall mit Sachschaden Am Freitag, 17.04.2026, gegen 15:15 Uhr fuhr eine 62-jährige Peugeot-Fahrerin von der Schrozberger Straße in den Einmündungsbereich der B290 ein, obwohl von links ein vorfahrtsberechtigter 30-Jähriger mit seinem Iveco Klein-LKW kam. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Michelfeld: Unfall mit verletzter Person Am Freitag, 17.04.2026, ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 11:48

    POL-AA: Ostalbkreis / Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Aalen (ots) - Am Freitag, 17.04.2026, gegen 21:35 Uhr kam es in der Güglingstraße an der Einmündung zur Albert-Einstein-Straße in Bettringen zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Güglingstraße nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen, reduzierte dazu die Geschwindigkeit und begann mit dem Abbiegevorgang. Ein, hinter ihr ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 08:22

    POL-AA: Waiblingen: Suche nach vermisster Person

    Aalen (ots) - In Waiblingen war die Polizei auf der Suche nach einer vermissten Person. Hierzu war von 07:50 Uhr bis 08:14 Uhr ein Polizeihubschrauber im Einsatz über Waiblingen und Neustadt. Nach dem Hinweis eines Anwohners konnte die Person durch den Polizeihubschrauber lokalisiert und in der Folge durch eine Streife angetroffen werden. Sie wurde der medizinischen Versorgung zugeführt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren