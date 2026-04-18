Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, 12:30 Uhr bis Freitag, 17.04.2026, 09:50 Uhr wurde in der Seestraße ein geparkter Dacia Duster mit einem unbekannten Werkzeug auf der gesamten Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen und bittet diese um Meldung unter 0711 57720.

Fellbach: Unfall mit Motorradfahrer

Am Freitag gegen 17:50 Uhr fuhr ein 48-jähriger BMW-Fahrer auf der Rommelshauser Straße in Richtung Rommelshausen. Er musste verkehrsbedingt bremsen, was ein dahinter fahrender 63-jähriger Suzuki-Kraftradfahrer zu spät bemerkte. Er fuhr hinten auf und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Winnenden-Schelmenholz: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag, 21:00 Uhr bis Freitag, 19:20 Uhr wurde in einer 90-Grad-Kurve in der Linsenhalde ein geparkter Renault bei einem Unfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer rangierte dort auch über die angrenzende Wiese und touchierte dabei den ordnungsgemäß geparkten Renault. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese um Meldung unter 07195 6940.

Winnenden: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 17:35 Uhr fuhr eine 65-jährige Peugeot-Fahrerin vom Parkplatz eines Pflegeheims in der Forststraße über den Gehweg auf die Fahrbahn. Hierbei übersah sie einen, auf dem Gehweg fahrenden 10-jährigen Radfahrer. Auch dieser konnte, vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, bei welchem er leicht verletzt wurde. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

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