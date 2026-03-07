Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hettenleidelheim (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gestern (06.03.26) gegen 15:00 Uhr ereignet hat: Eine 28 Jahre alte Autofahrerin befuhr die B47 von Wattenheim kommend in Richtung Eisenberg. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B47 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auf Höhe der Einmündung zur L453 (nach Tiefenthal) bog der 20-Jährige dann nach links ab, ohne auf das entgegenkommende Auto zu achten. Anschließend kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 20-Jährigen prallte schließlich noch gegen den Pkw eines im Einmündungsbereich stehenden Wartepflichtigen, der seinerseits auf die B47 abbiegen wollte. Zwei der drei Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 20-jährige Unfallverursacher erlitt zudem leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Kreiskrankenhaus nach Grünstadt verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell