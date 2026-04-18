Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 15:15 Uhr fuhr eine 62-jährige Peugeot-Fahrerin von der Schrozberger Straße in den Einmündungsbereich der B290 ein, obwohl von links ein vorfahrtsberechtigter 30-Jähriger mit seinem Iveco Klein-LKW kam. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Michelfeld: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 13:00 Uhr kam es auf der Haller Straße (B14) in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall zu einem Auffahrunfall. Ein 56-jähriger VW-Fahrer mit Anhänger wollte links abbiegen und hielt aufgrund des Gegenverkehrs an. Der dahinter Fahrende 57-jährige VW-Fahrer hielt ebenfalls an. Der wiederum dahinterfahrende 80-jährige Mercedes-Fahrer übersah die stehenden Pkw, fuhr hinten auf und schob die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des mittleren Pkw wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell