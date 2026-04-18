PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis
Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Aalen (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 21:35 Uhr kam es in der Güglingstraße an der Einmündung zur Albert-Einstein-Straße in Bettringen zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Güglingstraße nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen, reduzierte dazu die Geschwindigkeit und begann mit dem Abbiegevorgang. Ein, hinter ihr fahrender, 29-jähriger Leichtkraftradfahrer setzte gleichzeitig zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 29-jährige schwer verletzt wurde. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 08:22

    POL-AA: Waiblingen: Suche nach vermisster Person

    Aalen (ots) - In Waiblingen war die Polizei auf der Suche nach einer vermissten Person. Hierzu war von 07:50 Uhr bis 08:14 Uhr ein Polizeihubschrauber im Einsatz über Waiblingen und Neustadt. Nach dem Hinweis eines Anwohners konnte die Person durch den Polizeihubschrauber lokalisiert und in der Folge durch eine Streife angetroffen werden. Sie wurde der medizinischen Versorgung zugeführt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 05:33

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 18.04.2026

    Aalen (ots) - Aalen: Kellerbrand Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Behringstraße gemeldet. Aufgrund des ausgelösten Brandalarms konnten sich die Hausbewohner rechtzeitig aus dem Gebäude begeben. Ein 30 -jähriger Hausbewohner versuchte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels eines ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:27

    POL-AA: Ostalbkreis: Großkontrolle - Diebstahl - Versuchter Einbruch - Unfall

    Aalen (ots) - Ellwangen: Unfall mit E-Scooter Ein 13-Jähriger befuhr am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr den Gehweg der Straße Priestertörle in Richtung Priestergasse. Aufgrund eines Fahrfehlers kollidierte er mit einer Mauer und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht und musste in ein Klinikum verbracht werden. Heuchlingen: Versuchter Einbruch Zwischen Mittwoch, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren