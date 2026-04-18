Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Aalen (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 21:35 Uhr kam es in der Güglingstraße an der Einmündung zur Albert-Einstein-Straße in Bettringen zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Güglingstraße nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen, reduzierte dazu die Geschwindigkeit und begann mit dem Abbiegevorgang. Ein, hinter ihr fahrender, 29-jähriger Leichtkraftradfahrer setzte gleichzeitig zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 29-jährige schwer verletzt wurde. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro.

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