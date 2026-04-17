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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Großkontrolle - Diebstahl - Versuchter Einbruch - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall mit E-Scooter

Ein 13-Jähriger befuhr am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr den Gehweg der Straße Priestertörle in Richtung Priestergasse. Aufgrund eines Fahrfehlers kollidierte er mit einer Mauer und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Heuchlingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr, versuchten Unbekannte in der Gänsbühlstraße eine Tür an einem Garagentor aufzuhebeln. Dies gelang nicht, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 921968-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Großdeinbach: Paket entwendet

Ein 56-Jähriger stellte am Donnerstag gegen 14:00 Uhr ein gerade zugestelltes Paket in seinem Garten in der Straße Im Holder vor einem Fenster ab. Als er um ca. 18:30 Uhr zu dem Paket zurückkehrte, musste er feststellen, dass es entwendet wurde. Es entstand ein Schaden von rund 350 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Mögglingen: 412 Fahrzeuge kontrolliert

Am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 20:30 Uhr wurde von der Polizei und dem Zoll eine groß angelegte Kontrollaktion des fließenden Verkehrs durchgeführt. Hierzu wurde der Verkehr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart von der B29 an der Anschlussstelle Mögglingen-Süd abgeleitet und bei der Mackilohalle an der dort extra eingerichteten Kontrollstelle überprüft. Durch die insgesamt 86 Einsatzkräfte wurden 412 Fahrzeuge und 452 Personen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten insgesamt fast 100 Verstöße festgestellt werden. Unter anderem wurde sechs Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt untersagt. Zwei Fahrer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und an sechs Fahrzeugen wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei einem französischen Staatsbürger wurde eine Sicherheitsleistung von 650 Euro erhoben. Weitere Verstöße waren zum Beispiel nicht angelegte Sicherheitsgurte (8), unerlaubtes benutzen von Handys (17), Verstoß gegen die Ladungssicherung (2), Fahren unter Drogeneinfluss (4), unzureichende Kindersicherung (2) oder sonstige Mängelberichte und Ordnungswidrigkeiten (46).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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