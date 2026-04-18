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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 18.04.2026

Aalen (ots)

Aalen: Kellerbrand

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Behringstraße gemeldet. Aufgrund des ausgelösten Brandalarms konnten sich die Hausbewohner rechtzeitig aus dem Gebäude begeben. Ein 30 -jähriger Hausbewohner versuchte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels eines Feuerlöschers erfolglos zu löschen. Dabei atmete er Rauchgas ein und wurde durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Nach ersten Ermittlungen kam es aufgrund eines technischen Defekts an einen Lichtschalter zum Brand. Die alarmierte Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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