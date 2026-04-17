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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfallflucht - Widerstand - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Marienstraße. Nachdem die Polizei zu einer Ruhestörung gerufen wurde, trafen die Beamten vor Ort auf einen stark alkoholisierten 38-Jährigen. Nach Ansprache durch die Polizei, trat er nach einem Beamten sowie einem Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes. Da er sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Abtsgmünd: Krad-Lenker verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstag ein 16-jähriger Krad-Lenker zu, als er gegen 18:30 Uhr in einer Linkskurve auf der L1057 von Abtsgmünd nach Bronnen stürzte und gegen die Schutzplanke prallte.

Essingen/Dauerwang: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 5 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, auf einem Baumarktparkplatz in der Margarete-Steiff-Straße, abgestellten PKW. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen/Trochtelfingen: Brand einer PV-Anlage

Gegen 13:30 Uhr wurde in der Siebenbrunnenstraße ein Brand einer PV-Anlage gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt im Verteilerkasten. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen sowie 15 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Mit Fahrradfahrer kollidiert

Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer die K3334. Auf Höhe Wachthaus wollte er zwei Fahrradfahrer überholen. Als er zum Überholen ansetzte, gab die vorausfahrende 68-jährige Radfahrerin ein Handzeichen und bog nach links in eine dortige Einmündung ab. Der 16-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Sturz wurden beide Zweiradfahrer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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