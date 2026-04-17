Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl, Widerstand, Verkehrsunfälle und Diebstahl an E-Bike

Aalen (ots)

Satteldorf: Dieseldiebstahl

Ein Dieb entwendete zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitagmorgen 05 Uhr etwa 300 Liter Treibstoff aus einem geparkten Sattelzug auf dem Parkplatz Bronnholzheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Schwäbisch Hall: Widerstand nach Festnahme

Am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei eine alkoholisierte Person in der Haalstraße gemeldet, welche dort herumschreien und Verkaufsschilder herumwerfen würde. Kurz darauf konnte der 21-jährige Mann in einer dortigen Bar festgestellt werden. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen den 21-Jährigen vorliegt. Er wurde in der Folge festgenommen und auf das Polizeirevier verbracht. Dort leistete der 21-Jährige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen Ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Diebstahl am E-Bike

Am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde am E-Bike einer 40-Jährigen das Fahrraddisplay entwendet. Das Fahrrad stand im Dr.-Ascher-Weg an einem Gymnasium. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 130 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Satteldorf: Motorradunfall

Eine 70-jährige Motorradfahrerin befuhr am Donnerstagmittag gemeinsam mit einem 73-Jährigen als Sozius die K2506 von Bronnholzheim kommend in Fahrtrichtung Elrichshausen. Kurz nach einer Kurve kam die 70-Jährige aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beide Beteiligten kamen auf einer Wiese zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt, ihr Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Kreßberg: Unfallflucht

Am Dienstag um 06:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer eines weißen Sprinters die L1066 von Mariakäppel kommend in Fahrtrichtung Leukershausen. Dabei überholte der Fahrer einen 32-jährigen MicroCar-Fahrer und streifte dessen rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Am Fahrzeug des 32-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall mit Verletzten

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die L2218 aus Richtung Crailsheim kommend in Fahrtrichtung Ilshofen. Auf Höhe der Ortschaft Maulach wollte er nach links abbiegen. Ein ebenfalls 20-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer fuhr hinter dem VW und setzte zum Überholen an. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Mercedes-benz wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei ca. 30.000 Euro.

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