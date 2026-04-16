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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Diebstahl

Aalen (ots)

Oberkochen: Pkws beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwischen 23:00 Uhr und 02:00 Uhr zwei Pkws, die im Turmweg abgestellt waren, beschädigt. Bei einem Pkw wurde der Scheibenwischer hochgebogen und dadurch die Motorhaube zerkratzt. Bei einem anderen Pkw wurden der Heckscheibenwischer abgerissen. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 95599-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Weidezaungerät gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagnachmittag, 07.04.2026 und Mittwochmorgen, 08.04.2026, ein Weidezaungerät Patura P1500 mit Varta-Autobatterie und Solarpanele, welches an einer Schafweide im Hirschfeld zwischen Bargau und Heubach-Buch angeschlossen war. Es entstand ein Schaden von rund 350 Euro. Der Polizeiposten Bettringen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 796649-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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