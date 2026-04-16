PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Iggingen: In Gegenverkehr geraten

Aalen (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lenker eines Mercedes GLC die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe des Verteilers Iggingen geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Mercedes B-Klasse, die von einem 78-Jährigen gelenkt wurde und im weiteren Verlauf mit einer ebenfalls entgegenkommenden Mercedes C-Klasse, welche von einem 57-Jährigen gefahren wurde. Alle drei Fahrer sowie ein 19-Jähriger Beifahrer in der B-Klasse wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An allen drei Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden. Die B29 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 14:37

    POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Diebstahl

    Aalen (ots) - Oberkochen: Pkws beschädigt In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwischen 23:00 Uhr und 02:00 Uhr zwei Pkws, die im Turmweg abgestellt waren, beschädigt. Bei einem Pkw wurde der Scheibenwischer hochgebogen und dadurch die Motorhaube zerkratzt. Bei einem anderen Pkw wurden der Heckscheibenwischer abgerissen. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 14:15

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Fellbach-Schmiden: Unfallflucht Am Donnerstagmorgen gegen 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten Peugeot und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen. Weissach im Tal: Unfallflucht Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstag gegen 7:45 Uhr in der Schwabstraße ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:14

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht in Fichtenau

    Aalen (ots) - Fichtenau - Unfallflucht Zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Grenzstraße den Dacia eines Autohauses. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Stabsstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren