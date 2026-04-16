Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Iggingen: In Gegenverkehr geraten

Aalen (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lenker eines Mercedes GLC die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe des Verteilers Iggingen geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Mercedes B-Klasse, die von einem 78-Jährigen gelenkt wurde und im weiteren Verlauf mit einer ebenfalls entgegenkommenden Mercedes C-Klasse, welche von einem 57-Jährigen gefahren wurde. Alle drei Fahrer sowie ein 19-Jähriger Beifahrer in der B-Klasse wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An allen drei Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden. Die B29 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden.

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