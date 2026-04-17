Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Gemeinsame Kontrollaktion zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum

Aalen (ots)

Am Donnerstagabend führten Beamte des Polizeireviers Waiblingen in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Stuttgart sowie dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Waiblingen Personen- und Fahrzeugkontrollen, überwiegend im Stadtgebiet Waiblingen, durch.

Insgesamt wurden 156 Personen und 20 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 13 Straftaten sowie 13 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Bei den festgestellten Straftaten handelt es sich überwiegend um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verkehrsverstöße. Unter den Ordnungswidrigkeiten waren Verstöße gegen das Waffengesetz, Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz und Verkehrsordnungswidrigkeiten. In 13 Fällen wurden Betäubungsmittel oder Waffen sichergestellt bzw. beschlagnahmt, zwei Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe abgeben.

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