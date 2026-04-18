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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Suche nach vermisster Person

Aalen (ots)

In Waiblingen war die Polizei auf der Suche nach einer vermissten Person. Hierzu war von 07:50 Uhr bis 08:14 Uhr ein Polizeihubschrauber im Einsatz über Waiblingen und Neustadt. Nach dem Hinweis eines Anwohners konnte die Person durch den Polizeihubschrauber lokalisiert und in der Folge durch eine Streife angetroffen werden. Sie wurde der medizinischen Versorgung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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