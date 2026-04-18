POL-AA: Waiblingen: Suche nach vermisster Person
Aalen (ots)
In Waiblingen war die Polizei auf der Suche nach einer vermissten Person. Hierzu war von 07:50 Uhr bis 08:14 Uhr ein Polizeihubschrauber im Einsatz über Waiblingen und Neustadt. Nach dem Hinweis eines Anwohners konnte die Person durch den Polizeihubschrauber lokalisiert und in der Folge durch eine Streife angetroffen werden. Sie wurde der medizinischen Versorgung zugeführt.
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