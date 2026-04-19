Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Waiblingen: Vermisstenfahndung

Seit dem Freitagabend (17.04.2026) wird aus dem Hasenweg in Waiblingen - Neustadt eine 76-jährige Frau vermisst. Aufgrund der Gesamtumstände besteht die Möglichkeit, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zur Suche wurden am Samstagabend ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Frau ist etwa 162 cm groß und schlank. Sie hat graue kurze Haare und spricht nur gebrochen deutsch. Über die aktuelle Bekleidung liegen der Polizei keine Informationen vor. Personen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hier ist der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/waiblingen-vermisstenfahndung/

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