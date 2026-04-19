Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Weiler zum Stein, Korb und Winterbach

Aalen (ots)

Korb: Verlorene Bretter führen zu Unfall

Am Freitag gegen 12:50 Uhr verlor auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Holzbretter. Die Holzbretter blieben ca. 300 Meter vor der Anschlussstelle Waiblingen Nord/Korb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Durch die Bretter wurden die Fahrzeuge zwei nachfolgender Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151 950422, zu melden.

Weiler zum Stein: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 71-jähriger mit seinem Pkw die Heidenhofer Straße ortsauswärts. Kurz vor dem Ortsausgang verlor der ON 01 aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw kippte anschließend auf die linke Seite. Eingetroffene Ersthelfer versorgten den Unfallverursacher bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem Pkw gerettet und wurde anschließend ins Krankenhaus verbracht.

Winterbach: Unfall an der Goldbodenkreuzung

Gegen 18:20 Uhr befuhr am Samstag ein 18-Jähriger mit seinem Golf die K1865 von Mannolzweiler kommend. An der Goldbodenkreuzung missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Motorradfahrerin. Es kam zum Unfall, wodurch die 20-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

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