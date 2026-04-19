Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag gegen 18:00 Uhr musste ein 20-Jähriger mit seinem Pkw auf der B29 auf der Abbiegespur zur B290 anhalten, da die Ampel Rotlicht zeigte. Ein 89-Jähriger, der von Ellwangen kommend nach rechts auf die B29 einfahren wollte, wurde durch die tiefstehende Sonne so geblendet, dass er den Fahrbahnverlauf falsch einschätzte, eine Verkehrsinsel überfuhr und gegen den Pkw des 20-Jährigen prallte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

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