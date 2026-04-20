Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Personenschaden

Aalen (ots)

Crailsheim - Am Montag gegen 07:45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Ford-Fahrer die Willy-Brandt-Straße und wollte im Kreuzungsbereich an der grün geschalteten Ampel nach rechts in die Martha-McCarthy-Straße abbiegen. Zeitgleich befährt ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer den parallel verlaufenden Geh- und Radweg in gleicher Fahrtrichtung und passierte die für Fußgänger und Radfahrer geltende Ampelanlage ebenfalls bei Grün. Beim Abbiegevorgang des 75-Jährigen kam es dann im Kreuzungsbereich zur Kollision, wodurch der 18-Jährige leicht verletzt wird. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 550 Euro.

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