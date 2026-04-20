Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Verdacht unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen - Brennender Holzunterstand - Diebstahl - Sachbeschädigung - Busfahrer verletzt

Aalen (ots)

Aalen: Verdacht unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen

Am Sonntag gegen 23:45 Uhr konnten durch die Polizei im Bereich der Bahnhofstraße zwei BMW festgestellt werden, deren Fahrer offensichtlich ein Kraftfahrzeugrennen in Richtung Wasseralfingen durchführten. Hierbei erreichten beide Fahrzeuge Geschwindigkeiten von deutlich über 100 Stundenkilometern. Bei einer durchgeführten Kontrolle in der Wilhelmstraße konnten die kontrollierenden Beamten qualmende Reifen und stark erhitzte Bremsen feststellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden bei beiden Fahrern im Alter von 20 und 22 Jahre die Führerscheine beschlagnahmt.

Waldhausen: Motorradfahrer fährt Fußgänger an

Am Sonntag um 15:15 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Motorradfahrer mit Sozius einen Feldweg von Waldhausen nach Geiselwang. Auf Höhe des Mineralbetonwerks touchierte der Unbekannte eine 44-jährige Fußgängerin, die dort mit ihrem Hund spazieren ging. Ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die polizeilichen Ermittlungen konnten die beiden Fahrer des nicht zugelassenen Motorrades ermittelt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 16-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Aalen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag um 20:30 Uhr befuhr eine 70-jährige Lenkerin eines Renault die Weilerstraße. Von dort wollte sie nach rechts in die Auerhahnstraße abbiegen. Beim Abbiegen verstieß die Fahrerin gegen das Rechtsfahrgebot und prallte gegen einen Hyundai, der von einer 42-Jährigen gelenkt wurde. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest beider Unfallverursacherin durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses wurde der Führerschein der 70-Jährigen beschlagnahmt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Neuler: Brennender Holzunterstand

Am Samstag gegen 21:05 Uhr wurde ein Brand eines Holzunterstandes auf einem abgelegenen Gartengrundstück beim Kastanienweg gemeldet. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen/Rindelbach: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Freitagabend, 20:30 Uhr und Samstagmorgen, 08:00 Uhr, das vordere Kennzeichen AA-MF 2103 eines Pkws, der in der Straße Hoher Garten geparkt war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Mutlangen: Sachbeschädigung

Am Donnerstag zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde mit einem Stein ein Fenster einer Tanzsportschule in der Straße Stauferklinik eingeworfen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 3580.

Göggingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor auf der L1157 in Richtung Eschach einen bislang unbekannten Gegenstand und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Als eine 50-Jährige mit ihrem Pkw auf dieser Strecke fuhr, wurde der Gegenstand durch ein entgegenkommendes Fahrzeug aufgewirbelt und prallte gegen das Auto der Frau. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die beobachtet haben, wer den Gegenstand verloren hat, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Busfahrer verletzt

Am Freitag gegen 13:30 Uhr wurde ein 57-jähriger Busfahrer von drei Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren an der Mozartschule körperlich angegangen. Ursächlich hierfür war, dass einer der Jugendlichen keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte und ihm daraufhin die Mitnahme untersagt wurde. Der 15-Jährige schubste den Busfahrer zunächst, so dass dieser rückwärts auf sein Lenkrad fiel. Anschließend schlugen alle drei Jugendlichen gemeinschaftlich mehrfach auf ihn ein. Der 57-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

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