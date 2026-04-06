POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Fahrer ermittelt
Landkreis Hersfeld-RotenburgFulda (ots)
Ronshausen - Am Samstag (04.04.), um 12.06 Uhr, beschädigte ein 77-jähriger Mann aus Bebra mit seinem grauen Mercedes-Benz beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke ein Außenlager eines Lebensmittelmarktes in der Eisenacher Straße. Im Anschluss entfernte sich der ältere Herr von der Örtlichkeit ohne sich um den durch ihn entstandenen Sachschaden zu kümmern. Da das Unfallgeschehen durch anwesende Zeugen beobachtet werden konnte, konnte im Nachgang der Unfallverursacher ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1700 Euro.
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