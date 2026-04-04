Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Dipperz und Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin in Dipperz Am 4. April gegen 15:00 Uhr befuhr ein 64jähriger Suzuki-Fahrer den Parkplatz des Hotels "Rhön Residence" rückwärts bergauf. Dabei übersah er eine 85jährige Fußgängerin, die auf dem Parkplatz lief und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin zog sich dabei eine Verletzung am Sprunggelenk zu und wurde mittels RTW in ein Krankenhaus transportiert.

Unfall mit leichtverletzter Person in Fulda Am 04. April gegen 12:30 Uhr befuhr ein 75jähriger aus Bad Hersfeld stammender Pkw-Fahrer die L 3139 in Richtung Niesig und beabsichtigte nach links auf das Gelände eines Feinkostmarktes abzubiegen. Zu desem Zweck bremste er sein Fahrzeug ab. Eine dahinterfahrende 40jährige Renault-Fahrerin aus Fulda bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000EUR; die Ranault-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

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