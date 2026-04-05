Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Landkreis Fulda (ots)

Dietges: Am Sonntag (05.04.) ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 3068 zwischen der Abfahrt Abtsroda und Dietges ein Alleinunfall mit leichtem Personenschaden.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Kraftrad die L 3068 von der Wasserkuppe kommend in Fahrtrichtung Dietges. In einer Senke verlor dieser die Kontrolle über das Kraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den Sturz erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Gefertigt: PSt Hilders, Helgert, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell