Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fund einer toten exotischen Schlange bei Schotten - Herkunft unklar

Bild-Infos

Download

Landkreis Vogelsberg (ots)

Ein Spaziergänger hat am Karfreitag (03.04.), gegen Mittag, einen ungewöhnlichen Fund nahe des Niddawasserfalls gemeldet:

Er entdeckte eine größere Schlange, die sich regungslos im Wasser befand. Das Tier konnte von den alarmierten Einsatzkräften leblos aus dem Wasser geborgen werden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei vermutlich um eine Boa constrictor, eine exotische Würgeschlangenart, die ursprünglich im Bereich Südamerika beheimatet ist.

Die Ermittlungen zur Herkunft sowie dem möglichen Besitzer der toten Schlange dauern derzeit an. Hierbei wurden auch das Veterinäramt des Vogelsbergkreises sowie Spezialisten für Reptilien beteiligt. Es besteht nach aktuell vorliegenden Informationen der Verdacht, dass das Tier zuvor ausgesetzt wurde.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zur Herkunft der Schlange oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Fundortes gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/service/onlinewache zu melden. Ein Bild der geborgenen Schlange ist beigefügt.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, PK'in Veneri

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell