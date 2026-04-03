POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach dem 69-jährigen Jürgen P. aus Bad Hersfeld
Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)
Bad Hersfeld. Der vermisste 69-Jährige ist wohlbehalten in sein Seniorenheim zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden
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