PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Alleinunfall mit Motorrad auf der L3070

Am Donnerstag, dem 02.04.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Landstraße 3070 zwischen Romrod und Zell, zu einem Alleinunfall mit einem Motorrad.

Aus unbekannten Gründen kam ein 23-jähriger Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Am Motorrad entstand Totalschaden.

Neben einer Streife der Polizeistation Alsfeld waren ein RTW, sowie ein NEF eingesetzt.

Gefertigt: Stroh, POK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren