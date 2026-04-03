Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Alleinunfall mit Motorrad auf der L3070

Am Donnerstag, dem 02.04.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Landstraße 3070 zwischen Romrod und Zell, zu einem Alleinunfall mit einem Motorrad.

Aus unbekannten Gründen kam ein 23-jähriger Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Am Motorrad entstand Totalschaden.

Neben einer Streife der Polizeistation Alsfeld waren ein RTW, sowie ein NEF eingesetzt.

Gefertigt: Stroh, POK

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