Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Indienststellung der neuen Freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer

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Osthessen (ots)

Im Polizeipräsidium Osthessen wurden am Samstag, 21. März 2026, sieben neue freiwillige Polizeihelferinnen und -helfer feierlich in den Dienst gestellt.

Der Freiwillige Polizeidienst hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Städten und Kommunen etabliert und gilt auch in Nord- und Osthessen als wichtige Ergänzung zur regulären Polizeiarbeit. Ziel ist es insbesondere, die Präsenz im öffentlichen Raum zu erhöhen und das Sicherheitsgefühlt der Bevölkerung zu stärken.

Fünf der freiwilligen Helferinnen und Helfer werden künftig in Osthessen eingesetzt. Zwei weitere Helfer, die die Ausbildung ebenfalls im Polizeipräsidium Osthessen absolviert haben, unterstützen künftig im Bereich Nordhessen.

Die Gemeinde Flieden, die den Freiwilligen Polizeidienst im Jahr 2024 neu eingeführt hat, verfügt damit nun über ihre ersten Polizeihelfer. Des Weiteren wird der Freiwillige Polizeidienst im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Gemeinden Künzell, Neuhof, Petersberg, Eichenzell und der Stadt Fulda verstärkt.

Osthessens Polizeipräsident Michael Tegethoff betonte bei der feierlichen Indienststellung die große Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Auch der nordhessische Polizeivizepräsident Klaus Wittich würdigte den Einsatz der Ehrenamtlichen mit seinem wertschätzenden Grußwort.

Der Bürgermeister der Gemeinde Eichenzell, Herr Johannes Rothmund, hielt stellvertretend für die beteiligten Kommunen ein Grußwort und verknüpfte die aktuelle politische Lage mit der erfreulichen Bereitschaft etwas Gutes zu tun: "In Zeiten steigender Unzufriedenheiten, Polarisierung und Vertrauensverluste in Politik und Regierung ist es gewiss keine Selbstverständlichkeit mehr sich für unseren Staat zu engagieren und diesen in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Umso erfreulicher ist daher ihr ehrenamtliches Engagement, welches wir gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten fördern".

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stellte Polizeikommissarin Kira Rehberg vom Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Osthessen die Einsatzbereiche, Aufgabengebiete und Verteilung des Freiwilligen Polizeidienstes in Nord- und Osthessen vor.

Den Abschluss bildete der Beitrag des Freiwilligen Polizeihelfers Valentin Schäfer, der ganz im Sinne des Leitgedankens des Freiwilligen Polizeidienstes: Präsenz zeigen - Beobachten - Melden, eine eindrückliche Rede über Engagement und Ehrenamt hielt.

Der Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Dienstausweise und Präsente durch den osthessischen Polizeipräsident Michael Tegethoff und den nordhessischen Polizeivizepräsident Klaus Wittich an die Freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer.

Nach erfolgreicher Ausbildung und offizieller Indienststellung können die neugewonnenen Helferrinnen und Helfer den Einsatz in den Kommunen nun beginnen.

(Kira Rehberg)

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