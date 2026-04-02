Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

VB

Motorradfahrer gestürzt

Ulrichstein. Am Mittwoch (01.04.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha R6 die Lauterbacher Straße in Richtung Poppenstruth. Im Bereich einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei verletze sich der Motorradfahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 3.000 EUR.

(Polizeistation Lauterbach)

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Mittwoch (01.04.), gegen 6.30 Uhr, fuhr ein grüner Renault Master auf der B84 von Hünfeld in Richtung Rasdorf. In Höhe des Sportplatzes Neuwirtshaus kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer, der mit seinem Fahrzeug aus Richtung Rasdorf unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Hünfeld)

Kind angefahren

Fulda . Am Mittwoch (01.04.), gegen 15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 4-jähriges Kind aus Fulda leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand befuhr eine 40-jährige Skoda-Fahrerin aus Bad Soden-Salmünster die Kohlhäuser Straße in Fahrtrichtung der Straße "Wallweg". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind, welches die Fahrbahn von rechts nach links überqueren wollte. Das Kind wurde leicht verletzt und anschließend zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Fahrzeug in Schaufenster gerollt

Fulda. Am Mittwoch (01.04.), gegen 9.45 Uhr, stellte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Göttingen seinen Lkw auf einem leicht abschüssigen Parkplatz in der Straße "An St. Kathrin" ab. Als der Fahrer aus seinem Fahrzeug stieg rollte der Lkw gegen das Schaufenster einer dortigen Apotheke und beschädigte dieses. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.04.), gegen 19.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Heinrich-Heine-Straße ein Verkehrsschild , welches dort im fahrbahnverengten Bereich steht. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort ohne seine Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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