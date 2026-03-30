LPI-GTH: Diebstahl auf Pkw
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einem in der Karl-Liebknecht-Straße geparktem Opel entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem Bargeld sowie Dekoartikel. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 27. März, 04.00 Uhr und dem 29. März, 18.25 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0078262/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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