LPI-GTH: Brand eines Einfamilienhauses
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagnachmittag um 16.27 Uhr wurde die Gothaer Polizei über einen Brand eines unbewohnten Einfamilienhauses am Friedhofsweg informiert. Das Feuer verursachte geringen monetären Sachschaden an dem mit Unrat gefüllten Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (av)
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