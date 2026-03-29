LPI-GTH: Brand eines Einfamilienhauses

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstag kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Julius-Lippold-Straße. Ein Ford-Fahrer rangierte rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen einen geparkten Mazda. Anschließend fuhr der 91-Jährige weiter und wollte den Parkplatz verlassen. Ein Zeuge, der die Kollision bemerkt hatte, hielt ihn auf und verständigte ...

mehr