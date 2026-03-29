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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher an Flucht gehindert

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Julius-Lippold-Straße. Ein Ford-Fahrer rangierte rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen einen geparkten Mazda. Anschließend fuhr der 91-Jährige weiter und wollte den Parkplatz verlassen. Ein Zeuge, der die Kollision bemerkt hatte, hielt ihn auf und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Mazda Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstanden war, die Schadenshöhe am Fahrzeug des Verursacher beträgt ca. 500 Euro. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/2610
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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