Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Korrektur der Meldung

Tüttleben - Landkreis Gotha (ots)

In unserer Pressemitteilung vom 28.03.2026, um 18.05 Uhr (Auftragsnummer: 5883253), ist uns leider ein Fehler bei der Zuordnung der beteiligten Personen zu den jeweiligen Fahrzeugen und zur Schadenshöhe unterlaufen. Aus diesem Grund haben wir die Mitteilung überarbeitet:

Auf der Bundesstraße 7 kam es am Freitag gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Straße aus Richtung Gotha kommend und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 4 in Richtung Pferdingsleben abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Skoda eines 41-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge gegen einen an der Kreuzung wartenden Mercedes Sprinter geschleudert. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Zudem wurden der 41-Jährige und eine 9-jährige Mitfahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (av)

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