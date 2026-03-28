Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus einem Solarpark

Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)

Duch einen Zeugen wurde die Gothaer Polizei am Freitagabend gegen 21.41 Uhr darüber informiert, dass sich mehrere Personen scheinbar unberechtigt auf dem Gelände eines Solarparks in der Nähe der Straße "Flurzaun" aufhalten würden. Da der Verdacht des Diebstahls von Solarmodulen vermutet wurde, eilten gleich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Beim Eintreffen flüchteten die Täter fußläufig und ließen einen Pkw zurück. Am Tatort konnte festgestellt werden, dass die unbekannten Personen scheinbar kein Interesse an den Solarmodulen hatten, sondern dort gelagerten Sand bereits in Säcke gefüllt und zum Abtransport bereit gelegt hatten. Es wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt und Ermittlungen zu den Tätern eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Rufnummer 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0077515/2026 entgegen. (av)

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