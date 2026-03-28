PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus einem Solarpark

Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)

Duch einen Zeugen wurde die Gothaer Polizei am Freitagabend gegen 21.41 Uhr darüber informiert, dass sich mehrere Personen scheinbar unberechtigt auf dem Gelände eines Solarparks in der Nähe der Straße "Flurzaun" aufhalten würden. Da der Verdacht des Diebstahls von Solarmodulen vermutet wurde, eilten gleich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Beim Eintreffen flüchteten die Täter fußläufig und ließen einen Pkw zurück. Am Tatort konnte festgestellt werden, dass die unbekannten Personen scheinbar kein Interesse an den Solarmodulen hatten, sondern dort gelagerten Sand bereits in Säcke gefüllt und zum Abtransport bereit gelegt hatten. Es wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt und Ermittlungen zu den Tätern eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Rufnummer 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0077515/2026 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 18:10

    LPI-GTH: Brand mehrerer Strohballen

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend meldete ein Zeuge der Polizei gegen 20.27 Uhr einen Brand an der L1027 zwischen Gotha-Sundhausen und Gotha-Boxberg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Brandobjekt um acht alte Strohballen von geringem Wert handelte, welche anschließend gelöscht wurden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 18:05

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Tüttleben - Landkreis Gotha (ots) - Auf der Bundesstraße 7 kam es am gestrigen Freitag gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Straße aus Richtung Gotha kommend und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 4 in Richtung Pferdingsleben abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Skoda einer 37-jährigen Frau und ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 18:00

    LPI-GTH: Kelleraufbruch

    Döllstädt - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 23.03.2026 bis zum 27.03.2026 gelangten ein oder mehrere noch unbekannte Personen gewaltsam in den Kellerbereich eines Hauses in der Straße "Am Schingelaich". Entwendet wurde nach einer ersten Sichtung nichts, jedoch entstand geringer Sachschaden an einer Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und Angabe der Bezugsnummer 0077178/2026 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren