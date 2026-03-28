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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Tüttleben - Landkreis Gotha (ots)

Auf der Bundesstraße 7 kam es am gestrigen Freitag gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Straße aus Richtung Gotha kommend und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 4 in Richtung Pferdingsleben abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Skoda einer 37-jährigen Frau und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge gegen einen an der Kreuzung wartenden Mercedes Sprinter geschleudert. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Zudem wurden die 37-Jährige und ihr 40-jähriger Mitfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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