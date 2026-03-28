LPI-GTH: Brand mehrerer Strohballen
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Freitagabend meldete ein Zeuge der Polizei gegen 20.27 Uhr einen Brand an der L1027 zwischen Gotha-Sundhausen und Gotha-Boxberg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Brandobjekt um acht alte Strohballen von geringem Wert handelte, welche anschließend gelöscht wurden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell