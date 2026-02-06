POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Verbotswidriges Abbiegen überwacht

Speyer (ots) - Am gestrigen Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr bis 09:30 Uhr parkte eine 61-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug, einen schwarzen PKW der Marke Mercedes, auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Petronia-Steiner-Straße. Als sie zurückkam bemerkte sie eine Beschädigung an der Fahrerseite. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW der 61-Jährigen und entfernte sich ...

mehr