POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Verbotswidriges Abbiegen überwacht
Schifferstadt (ots)
Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt überwachten am Donnerstagmorgen (05.02.26) das Verbot von der Rehhofstraße nach links in die Waldseer Straße abzubiegen. Innerhalb kurzer Zeit musste die Polizei insgesamt elf Autofahrer anhalten und kontrollieren, welche verbotswidrig nach links abbogen. Die Autofahrer wurden entsprechend mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 10 EUR sanktioniert.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell