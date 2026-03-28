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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Messer bedroht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am späten Freitagabend rief ein 18-jähriger Mann gegen 22.43 Uhr die Polizei zur Hilfe. In der Straße "Schöne Aussicht" hielt er sich zusammen mit weiteren Personen auf, als plötzlich ein unbekannter Mann mit ihnen in Streit geriet. Dieser bedrohte sie nach eigenen Angaben anschließend mit einem Messer, bevor er in einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus verschwand. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Unbekannten in der weiteren Folge dann auch dort namhaft machen und kontrollieren. Bei dem Täter handelte es sich um einen alkoholisierten 27-Jährigen, bei dem allerdings das erwähnte Messer nicht aufgefunden werden konnte. Eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung wurde erstattet. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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