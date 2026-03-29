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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag gegen 12.15 Uhr fuhr ein Hyundai-Fahrer auf der Bundesstraße 84 aus Richtung Eisenach kommend in Richtung Förtha. Plötzlich kam ihm ein blauer Opel auf seinem Fahrstreifen entgegen, offensichtlich überholte dieser gerade ein langsameres Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 33-jährige Hyundai-Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit einer Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Der blaue Opel setzte seine Fahrt in Richtung Eisenach fort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0077143/2026) unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/2610
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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