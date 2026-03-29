LPI-GTH: Drogenvortest positiv
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer wurde am Samstag gegen 08.25 Uhr in der Leinastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain, so dass bei dem Mann eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. (av)
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