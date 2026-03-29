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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 26. und 28. März schlug eine noch unbekannte Person mittels eines ebenso unbekannten Gegenstands bei einem Pkw Dacia in der Schäferstraße eine Seitenscheibe ein. Im Anschluss wurde das Handschuhfach geöffnet und daraus zwei Powerbanks sowie ein Handy entwendet. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde mit 300 Euro angegeben. Zeugenhinweise zum Täter oder der Täterin sowie zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0077834/2026 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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