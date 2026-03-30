Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Begegnungsstätte, Zeugen gesucht

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (28.03.) in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 08.40 Uhr in eine Begegnungsstätte an der Emsdettener Straße eingestiegen, in der Nähe der Marktstraße.

Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Sie beschädigten dort diverse Türen, um in verschiedene Räumlichkeiten zu kommen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im geringen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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