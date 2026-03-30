Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Abenteuer-Zoo, Täter entwenden Elektrogeräte

Metelen (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (27.03.), 17.00 Uhr und Samstag (28.03.), 10.00 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände des Abenteuer-Zoos an der Straße Samberg verschafft.

Auf dem Gelände gelangten sie in eine Verkaufsbude und einen Imbiss. An der Verkaufsbude öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Von dort entwendeten sie einen Kaffeeautomaten. An der Imbissbude öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür.

Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie zwei Kühlschränke, eine Mikrowelle, einen Router sowie eine Softeismaschine. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegeben Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Wache in Ochtrup entgegen, Telefon 02553/9356-4155.

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