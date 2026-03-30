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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Wohnungseinbruch, Täter entwenden Bargeld

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (28.03.) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 21.55 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Das Haus befindet sich an der Rembrandtstraße in der Nähe der Holbeinstraße.

Die Unbekannten hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchwühlten die Täter mehrere Schubladen. Sie entwendeten Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei such Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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