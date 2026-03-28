Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten, Polizeihubschrauber findet flüchtigen Fahrer

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Neuenkirchen auf dem Burgsteinfurter Damm sind am Freitagabend (27.03.2026) gegen 20:20 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer aus Rheine befuhr mit seinem Pkw den Burgsteinfurter Damm aus Neuenkirchen kommend in Fahrtrichtung Steinfurt. In Höhe der Dorfbauerschaft fuhr er auf einen vorausfahrenden Peugeot auf. Dieser war mit zwei Personen aus Lünen besetzt (Fahrer 73 Jahre und Beifahrerin 71 Jahre). Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der BMW kollidierte mit einer angrenzenden Gebäudewand einer Scheune. Der Peugeot fuhr daraufhin in ein angrenzendes Gebüsch. Die beiden Insassen wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der BMW-Fahrer flüchtete zunächst fußläufig von der Unfallstelle und konnte später im Nahbereich mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers aufgefunden werden. Der leicht verletzte Mann wurde einem Krankenhaus zugeführt. Da die eingesetzten Beamten bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft feststellten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Durch den Aufprall entstand in der Gebäudewand ein derart großes Loch, so dass die Statik des beschädigten Gebäudes nicht mehr gewährleistet war. Die Wand wurde durch eine beauftragte Firma gesichert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Straße war die L580 komplett bis 22:45 Uhr gesperrt. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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