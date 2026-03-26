Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizeiermittlungen zu Metalldiebstählen, Schaufel aufgefunden, Hinweise erbeten

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Rheine (ots)

Vom Betriebsgelände einer Firma an der Straße Neue Stiege in Mesum sind in der Nacht zu Mittwoch (18.02.) um kurz vor 04.00 Uhr rund 30 Alustangen mit einer Länge von jeweils drei Metern gestohlen worden. Ein Zeuge hatte laute Geräusche gehört und sah mehrere Täter flüchten. Personenbeschreibungen liegen nicht vor.

Zu einem weiteren Metalldiebstahl kam es in derselben Nacht - zwischen Dienstag (17.02.), 22.00 Uhr und Mittwoch, 08.50 Uhr - an einem öffentlichen Platz an der Kreuzung Rheiner Straße/Alte Bahnhofstraße. Dort stahlen Diebe eine fest montierte Bronzefigur der Stadt Rheine.

Die Polizei ermittelt derzeit zu diesen beiden Diebstählen, auch zu einem möglichen Tatzusammenhang. Die Ermittler haben eine Schaufel aufgefunden. Diese stammt möglicherweise aus einer weiteren, bislang unbekannten Tat.

Zeugen, die Hinweise zu einer möglichen Tat, Tätern oder der Schaufel geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

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