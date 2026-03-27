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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

An der Sprickmannstraße ist am Dienstag (24.03.) in der Zeit von 06.50 Uhr bis 15.30 Uhr ein Auto beschädigt worden.

Der Geschädigte hatte den grauen Ford Kuga am Morgen auf Höhe der Hausnummer 36 auf dem Parkstreifen abgestellt. Als er am Nachmittag zurückkehrte, stellte er einen größeren Schaden am Heck fest.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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