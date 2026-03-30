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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Diebstahl von Kupferschienen und -blöcken, hoher Schaden

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag (26.03.), 16.00 Uhr und Freitag (27.03.), 05.20 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Firmengebäude am Hansaring verschafft.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Von dort demontierten sie diverse Kupferschienen und Kupferblöcke und entwendeten diese. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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