Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Falsche Kennzeichen und keine Fahrerlaubnis: Polizei beendet Fahrt eines 21-Jährigen

Stade (ots)

Am Donnerstagmorgen stoppte die Polizei Stade einen Seat Leon in der Hansestraße. Die Beamten stellten fest, dass der Seat nicht zugelassen ist und die angebrachten Kennzeichen gar nicht zum Fahrzeug gehörten. Zudem war der Fahrer, ein 21-jähriger Stader, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen wurden durch die Polizisten sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den 21-Jährigen erwarten nun Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten.

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