Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Ohne Zulassung, Versicherung und unter Drogen - 42-Jähriger in Stade gestoppt

Stade (ots)

Am Mittwochmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Stade einen Seat Leon im Bielfeldtweg. Den Beamten war ein roter Aufkleber am hinteren Kennzeichen des Pkw aufgefallen, welcher regelmäßig bei Entstempelungen durch den Landkreis Stade Verwendung findet. Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen bestätigte den Verdacht: Der Seat war nicht mehr zugelassen.

Der gestoppte Autofahrer eröffnete den Polizisten sofort, dass er sich bereits denken könne, weshalb er angehalten werde. Die Beamten belehrten ihn hinsichtlich des Verdachts einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Der 42-jährige Stader erklärte daraufhin, dass er es noch nicht geschafft habe, den Pkw wieder anzumelden; er benötige das Auto jedoch für den Weg zur Arbeit.

Ein Urintest schlug bei dem Mann gleich auf zwei Betäubungsmittel positiv an; im EKS wurden ihm daraufhin Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

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