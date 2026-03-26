Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Einbruch in Gewerbeobjekt

Stade (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in ein Gewerbeobjekt im Hoopweg in Harsefeld eingebrochen. Der Tatort befindet sich auf dem kurzen Abschnitt im Süden des Gewerbegebiets.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Hallen und entwendeten Kupfer. Auch Werkzeuge wurden aus den Gewerberäumen herausgetragen, schließlich jedoch im Außenbereich zurückgelassen. Das Diebesgut lässt darauf schließen, dass ein Kraftfahrzeug zum Abtransport eingesetzt worden ist. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen machen konnten, sich zu melden. Erreichbar sind die Beamten unter 04164/888260.

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